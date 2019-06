Erik Bodendieck bleibt Präsident der Landesärztekammer

Bodendieck ist niedergelassener Arzt in Wurzen und seit 2015 Präsident der Sächsischen Landesärztekammer. Als Vizepräsidenten wurden Petra Albrecht und Uwe Köhler wiedergewählt. Albrecht leitet als Amtsärztin das Gesundheitsamt in Meißen. Köhler ist Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Klinikum "St. Georg" in Leipzig.