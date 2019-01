Manfred Lindner aus Oschatz: Aufgetauter Schnee zum Kochen

Am 31. Dezember fing es am Mittag an zu schneien. Gegen 23 Uhr fiel der Strom aus. Ich arbeitete damals in der Zuckerfabrik Oschatz. Wir hatten noch mit der Rübenverarbeitung zu tun. Mitarbeiter in der Betriebswohnung hatten im Garten jedes Jahr einen Weihnachtsbaum mit Beleuchtung aufgestellt. Da die Zuckerfabrik eine eigene Stromversorgung durch Dampfturbinen hatte, leuchtete natürlich auch der Weihnachtsbaum. In ganz Oschatz war es dunkel - nur der Weihnachtsbaum brannte. Es gingen sogar Beschwerden bei der SED-Kreisleitung ein. Zum Glück hatten wir zur damaligen Zeit einen Kohleküchenofen, somit konnten wir Schnee auftauen um Essen zu kochen, denn die Wasserversorgung war ohne Strom auch ausgefallen.

Christine Hofmann aus Dresden: Büroarbeit bei minus acht Grad

Mein Mann war damals bei der NVA und wir wohnten in Torgelow. Er war schon längst im Schneeeinsatz. Unsere Tochter war ein dreiviertel Jahr alt und ich habe damals in Ueckermünde gearbeitet und hatte dort einen Krippenplatz. Nach Weihnachten musste ich wieder arbeiten, packte mein Kind in einen von meiner Mutter genähten Lammfellfußsack und trug sie zum Bus. Nach Ueckermünde kamen wir noch. Die Krippe war geschlossen, aber es gab eine Hilfsaufnahme für die Kinder.



Dann bin ich ins Büro. Dort war tagelang nicht geheizt worden Es herrschte in den Räumen minus acht Grad. Irgendwann brach ich die Arbeit aufgrund der unzumutbaren Bedingungen ab, holte mein Kind ab und stand allein auf dem Marktplatz. Ein Bus kam nicht. Verkäuferinnen eines Ladens holten mich dann zu sich. Zwei Stunden später erwischte ich einen letzten Bus nach Hause. Ich war froh alles überstanden zu haben. Die am nächsten Tag aufgesuchte Kinderärztin erklärte mich für "wahnsinnig" wegen meiner Tour.

Bernd Sonsalla aus Zittau: Verbotener Heimaturlaub im Schneetreiben

Ich hatte Weihnachtsurlaub und musste zum Jahreswechsel wieder in der Kaserne sein. Ich bin damals mit dem S50 am 28. oder 29.12., was eigentlich verboten war, bei schönstem Wetter von Dresden aus gestartet. Es war ungewöhnlich warm. Erst nach Berlin wurde es etwas frisch. Irgendwann - es war noch vor Pasewalk - ging das Schneetreiben los. Mir raste die Zeit weg. Mit letzter Kraft habe ich es noch bis Stralsund geschafft. Ich wollte mit dem Zug weiter. Doch der Bahnbetrieb wurde eingestellt. Zwei Tage habe ich gebraucht, um nach Prora zu kommen. Ich war einer der letzten, die es noch auf die Insel geschafft hatten.

Herr Ramtke aus Hermsdorf bei Hohenstein-Ernstthal: Melken mit Hilfe eines Traktors

Wie war‘s eigentlich in der Landwirtschaft? Mit meiner Frau haben wir 26 Milchkühe und einige Jungrinder in einer LPG betreut. Zu Silvester wurden die Arbeiten weitestgehend schon am Vormittag erledigt, so dass nur noch gemolken werden musste. Zwischendurch fiel auch noch der Strom aus. Pünktlich zur Melkzeit 16 Uhr war er für eine Stunde wieder da - das reichte. Am 1. Januar 1979 wurde mit Hilfe der Ansaugeinrichtung des Russentraktors das Vakuum fürs Melken erzeugt. Unsere LPG-Wohnung wurde durch einen Dauerbrandofen geheizt, es wurde permanent gefeuert und wir haben trotzdem gefroren. Viele Häuser waren meterhoch eingeschneit. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Stefanie Zschorlich aus Cunnewitz: Taufgäste eingeschneit

Ich wurde in dieser Zeit getauft. Meine Mutter erzählt mir immer, dass alle meine Gäste am Nachmittag in Absatzschuhen gekommen sind. Es war noch schönes Wetter. Am Abend aber konnte keiner mehr nach Hause fahren, weil alles eingeschneit und alle Straßen verweht waren. Da mussten dann alle bei uns übernachten. Das werden alle nie vergessen!

Siegfried Weise aus Dresden: Schnee im Auspuff

Wir feierten Silvester mit der Wandergruppe in der Jugendherberge Pockau - trotz Stromausfall bei Kerzenschein. Am Neujahrsmorgen scheiterten alle Versuche, meinen Moskwitsch und den Skoda von Klaus zum Laufen zu bringen. Erst beim Rücktransport des Moskwitsch per Abschleppdienst wurde klar: Die Ursache für das Versagen war nicht die klirrende Kälte, sondern der mit Schnee verstopfte Auspuff - offensichtlich ein dummer jungen Streich.

Manfred Butter aus Leipzig: Arbeitseinsatz bei eingeschneiten Gleisen und festgefrorenen Kohlen

Ich war zu der Zeit bei der NVA. Wir waren auf dem Leipziger Hauptbahnhof eingeteilt. Wir mussten die Gleise und Weichen vom Schnee befreien. Es war jedes Mal ein Freudenschrei, wenn ein Zug losfuhr oder einer in den Bahnhof fuhr. Die Mitropa hatte für heiße Getränke gesorgt, ich glaube für etwa 20 Pfennige gab es Tee. Die NVA hatte Feldküchen aufgebaut und versorgte die Reisenden auch mit heißem Tee. Nach einigen Tagen mussten wir weiterziehen. Das Heizkraftwerk Dimitroff brauchte Kohle. Diese war gefroren auf den Kohlewagen. Es war eine große Schufterei, die Kohlewagen zu entleeren. Leipzig stand im Dunkeln, außer der beleuchtete Schriftzug "Mein Leipzig lob ich mir."

Johanna aus Markneukirchen: Silvesterparty ohne Strom

Wir waren jung und feierten Silvester mit vielen Freunden im "Schützenhaus". Dann war plötzlich der Strom weg, die Küche kalt. Da wir nicht weit entfernt wohnten, bin ich nach Hause, habe die Rundumleuchte aus dem Auto geholt, eine Salami und Kerzen. Wir hatten so viel Spaß und diese Erinnerung kann uns keiner mehr nehmen.

Die schönen Seiten des strengen Winters: Kinder konnten nach Herzenslust rodeln. Bildrechte: imago/Ulrich Hässler

Gerlinde Hippe aus Striegistal: Wärmender Glühwein für Wöcherninnen im Krankenhaus

Am 29.12.78 ist meine Tochter in Mittweida geboren. Da war die Welt noch in Ordnung, nur es regnete in Strömen. Dann schlug das Wetter um und es wurde kälter, die Schwestern im Krankenhaus hatten auf einmal dicke Strickjacken an. Und dann am 31.12. die Nachricht bei Kerzenschein: Strom und Heizung sind ausgefallen. Alle Kinder sollten zu den Müttern ins Bett, damit sie warm bleiben. Und für die Mütter gab es Glühwein. Es wurde auch weiter gestillt, aber nur einmal noch im alten Jahr. Meine Tochter war danach nicht munter zu bekommen. Ich glaube, sie war schon das erste Mal in ihrem kurzen Leben etwas vom Alkohol benommen. Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen.

Lutz Mattheß aus Großenhain: 12 Stunden Warten auf den Zug

Ich war als Soldat auf Silvesterurlaub. Ich musste 12 Stunden in Berlin-Schönefeld auf dem Bahnsteig warten. Da haben sich völlig fremde Menschen zu Gruppen zusammen gefunden, wir in Uniform, ältere Menschen, Studenten... Alle hatten dasselbe Ziel – einfach in den erstbesten Zug Richtung Heimat. Da hat man richtig gespürt: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Die Mädels hatten als Geschenk für ihre Eltern eine gute Flasche Wein im Gepäck, die wir dann in der Runde geleert haben. Wir hatten auch noch Schnaps und "Kräuter" mit. Ein alter Mann hat von seinen Erlebnissen aus dem Krieg erzählt. So haben wir etwa 10 bis 12 Stunden auf einen Zug gewartet, der in meinem Fall Richtung Dresden fahren sollte.

Cornelia Becker aus Leipzig: Zu Fuß von Markkleeberg nach Leipzig