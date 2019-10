Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsen hat sich von den umstrittenen Schriften ihres Bischofs Carsten Rentzing distanziert. Das Landeskirchenamt stufte die vor 30 Jahren in einer rechten Zeitschrift erschienenen Texte als elitär, in Teilen nationalistisch und demokratie-feindlich ein. Sie seien aus damaliger und heutiger Sicht unvertretbar, heißt es in einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung.