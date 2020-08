Das Kurzarbeitergeld Dieses Instrument ist für Krisen-Zeiten geschaffen. Um zu verhindern, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter entlassen, springt der Staat ein und zahlt einen Großteil des ausgefallen Lohns: Das Kurzarbeitergeld. Das kostet den Staat viel Geld, verhindert aber Massenarbeitslosigkeit - und ist zudem noch günstiger als die soziale Versorgung von Massen an Arbeitslosen. In der Hochphase der Corona-Krise - im April - erhielten in Sachsen rund 200.000 Beschäftigte Kurzarbeiter-Geld. Inzwischen sind es mit 8.000 allerdings deutlich weniger.