Ermittlung gegen Justizbeamte wegen möglicher Misshandlung Gefangener

Rückblick: Der Skandal um den geleakten Haftbefehl Nach dem Tötungsdelikt an Daniel H. Ende August 2018 tauchte der Haftbefehl gegen einen Beschuldigten im Internet auf. Die rechtspopulistische Organisation Pro Chemnitz hatte den Haftbefehl ins Netz gestellt. Er tauchte auch auf anderen Portalen auf und wurde auch vom Pegida-Mitbegründer Lutz Bachmann veröffentlicht.

Im geleakten Haftbefehl waren die Namen des Opfers, der Richterin und Details zu Tatverdächtigen und zum Tötungsdelikt zu lesen. Der Eintrag wurde später wieder gelöscht.

Drei Tage nach Veröffentlichung gab ein JVA-Beamter aus Dresden öffentlich zu, dass er eine Kopie des Haftbefehls weitergegeben hatte. Er wurde vom Dienst suspendiert. Seitdem ermitteln die Behörden zu den Vorgängen.

Wegen des Tötungsdelikts an Daniel H. in Chemnitz steht seit Mitte März der Syrer Alaa S. vor Gericht.