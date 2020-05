Schnelle Rezeptideen:

Knackig und vitaminreich: Radieschen

Kochschinken (mager): kleingeschnitten

Gekochtes Ei: gehackt

Radieschen: in Scheiben oder Stifte geschnitten

Grüne Erbsen: leicht gegart oder blanchiert, abgekühlt

Je nach Geschmack: Frühlingszwiebeln oder Schnittlauch in Röllchen geschnitten

Saure Sahne (und/oder Frischkäse oder ähnliches)

Gewürze: Salz, Pfeffer, etwas Zitronensaft, nach Belieben Senf, Kräuter nach Geschmack (z.B. Salatkräutermischung aus dem Frost)



Passt gut zu Pellkartoffeln oder Vollkornbrot.

- für zwei bis vier Personen, zum belegten Brot

1 Bund Radieschen, waschen, putzen, grob raspeln

1 Apfel, waschen, mit Schale grob raspeln, mit Zitrone, Rapsöl, Salz, Pfeffer abschmecken.

Nciht nur im Winter lecker: Chinakohl Bildrechte: Colourbox - als Vorspeise oder zum belegten Brot



Chinakohl in feinen Streifchen passt gut mit einem lieblichen Dressing aus Zitrone oder Balsamiko, Öl oder Sahne, Salz, Pfeffer, wenig Honig oder Zucker zusammen. Als exotische Zutat können Mandarinen und Cashewkerne oder gesalzene Erdnüsse dazu kombiniert werden (dann ggf. das Salz aus dem Dressing weglassen).

- als Sattmacherbeilage zu Bratwurst oder gegrilltem Fleisch oder auch als Mahlzeit mit Fetakäse

Salat aus 1/3 Tomaten, 1/3 Zwiebelringe (oder Frühlingszwiebeln) und 1/3 Kichererbsen (vorgekocht oder aus der Dose) mit einem lieblichen Dressing aus Zitrone, Raps- oder Hanföl, Salz, Pfeffer und etwas Honig abschmecken.

Kurz durchziehen lassen, dann gehen die Zwiebeln mit dem Honig eine wunderbar harmonische Aromenverbindung ein.



Je nach Geschmack können die Mengenanteile natürlich verändert werden.

Vollkornnundeln sind gesund. Wer die nicht so mag, nimmt ganz normale Nudeln aus Hartweizengrieß oder Eiernudeln. Bildrechte: Colourbox.de Gemüse je nach Geschmack und Personenzahl waschen, ggf. entkernen und in mundgerechte Stücke schneiden. Pro Person ca. ein bis zwei Hände voll (passend zu den Händen der mitessenden Personen). Zum Beispiel Paprika, Zucchini, Fenchel, Blumenkohl.

Gemüse in etwas Öl (z.B. Rapsöl) in einer Pfanne anbraten, ggf. etwas Wasser darüber spritzen und Deckel schließen.

Bei kleiner Hitze einige Minuten garen. Je nach Geschmack entweder graved Lachs oder Wiener Würstchen in Stücke schneiden.

Vorgekochte Nudeln (pro Person 30 bis 50 Gramm Rohgewicht) bereitstellen.

Fisch oder Wurst, Nudeln, Salz, Pfeffer, eventuell auch Oregano und etwas Schlagsahne in die Pfanne zu dem Gemüse geben und nochmals alles durchwärmen lassen.

Je nach Geschmack mit ein wenig geriebenem Käse servieren.

Eine Mahlzeit für Mutter und Kind (für mehr Esser Mengen erhöhen):

½ (bis 1 kleiner) Blumenkohl

ca. 4 hühnereigroße Kartoffeln

bis zu 200 Gramm Kochschinken

Frischkäse (natur oder Kräuter), eventuell etwas Sahne



Je nach Geschmack und Bekömmlichkeit eine Zwiebel schälen und schneiden. Die Zwiebel kann in etwas Öl im Topf leicht gebräunt bzw. glasig gedünstet und mit Mehl überstäubt werden. Daraus ergibt sich eine Mehlschwitze für eine gebundene Suppe.

Ist bei vielen Kindern beliebt: Blumenkohl Bildrechte: Colourbox.de Zubereitung: knapp zwei Finger breit Wasser in einen Topf geben (bzw. in die Mehlschwitze) und zum Kochen bringen. Nicht zu viel Wasser, sonst wird die Suppe zu dünn. Zunächst die geschälten und in Würfel geschnittenen Kartoffeln in das Kochwasser geben. Sie benötigen vielleicht einen kurzen Moment längere Garzeit als der Blumenkohl. Dann den Blumenkohl in Stückchen zugeben und alles mit Salz, wenig Pfeffer und etwas Muskatnuss würzen. Garen lassen. Zum Schluss Die Suppe mit Frischkäse binden und den in Stücke geschnittenen Schinken unterrühren. Wer mag kann auch noch geriebenen Käse verwenden und Kräuter dazu geben (z.B. Petersilie). Dieser Eintopf schmeck natürlich auch mit anderen Gemüsearten, z.B. Möhren, oder lässt sich mit grünen Erbsen weiter variieren. Anstelle der Käsevarianten kann der Eintopf (z.B. mit Hühnchenfleisch anstelle des Kochschinkens) mit Naturfrischkäse und Curry weiter variiert werden.



Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf!

- für ca. 2 - 3 Portionen