Seit Mittwoch sind Kitas in Sachsen geschlossen. Es werden nur noch Kinder betreut, deren Eltern in Berufen arbeiten, die für die Versorgung in Sachsen notwendig sind. Für alle anderen belieben die Türen der Betreuungseinrichtungen zu. Derzeit wollen sächsische Kommunen die Erstattung von Gebühren ganz unterschiedlich bewerkstelligen. Die Stadt Dresden will Elternbeiträge zurückzahlen, wenn Kinder zu Hause bleiben. Nach Angaben eines Stadtsprechers sollen sich die Eltern direkt an die jeweiligen Einrichtungen wenden.