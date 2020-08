Kurze, kräftige Schauer helfen nicht. Die können zwar bei den Wiesen und in den Gärten für eine Entspannung sorgen, aber sickern nicht tief genug in den trockenen Boden ein. Nötig wäre Landregen, am besten so ein, zwei Wochen relativ durchgehend. Landregen ist beständig, er hat eher feine Tropfen und ist seltener geworden. Wieviel Regen aber genau nötig wäre, ist natürlich regional unterschiedlich. Nehmen wir aber mal die Landeshauptstadt: In Dresden liegt der Klimawert [Mittelwert von 30 Jahren, Anm.d.Red.] für den Jahres-Niederschlag bei rund 600 Litern pro Quadratmeter. 2018 gab es aber nur um die 420 Liter, 2019 sah es nicht viel besser aus.

In Dresden beispielsweise hat sich ein immenser Regenwassermangel angesammelt. Um so einen Mangel auszugleichen, müsste es einen wochenlangen Landregen geben.

Mitteldeutschland ist ganz besonders trocken. Hier ein aus der Region Königshain, Ostsachsen. Bildrechte: imago images/A. Friedrichs

Nun, ich sehe, was alle sehen: Braune Wiesen, trockene Blätter an den Bäumen - das sind aber nur die Zeichen für die oberflächliche Trockenheit. Um zu erkennen, wie stark die Dürre ausgebreitet ist, müssten wir tief in den Boden hineinschauen können. Da hilft aber die Online-Seite des Helmholtz Zentrums für Umweltforschung - dort wird der Dürremonitor täglich aktualisiert. Der zeigt auch ganz genau an, welche Wirkung ein kräftiger Schauer hat. Das Ergebnis ist ernüchternd: So ein Schauer wirkt sich leider gar nicht auf den Wassermangel in den mittleren und unteren Bodenschichten aus.