Gewalt gegen Schwule und Lesben in Sachsen viel höher als erfasst

Gewalt gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, trans- und intergeschlechtliche Menschen und queere Menschen (LSBTTIQ*) ist in Sachsen weiter verbreitet, als bisher offiziell bekannt. Das hat die erste Dunkelfeldstudie für Sachsen ergeben. Demnach wurden in den vergangenen fünf Jahren 1.672 Übergriffe vorurteilsmotivierter Gewalt festgestellt. Zudem seien die Befragten 868 Mal beleidigt worden. Elf Prozent der Befragten hatten einen gewaltätigen Vorfall angezeigt. Von denen fühlten sich die meisten (73 Prozent) weniger oder gar nicht gut begleitet, als sie Anzeige bei der Polizei erstatteten. Zum Vergleich: Zwischen 2001 und 2017 zählte der Kriminalpolizeiliche Meldedienst in Fällen politisch motivierter Kriminalität (KPMD-PMK) im Themenfeld "Hasskriminalität" beim Unterthema "Sexuelle Orientierung" 55 Fälle in Sachsen.