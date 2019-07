Knapp einen Monat nach der Zulassung von E-Scootern spielen die mit Strom betriebenen Roller in Sachsen kaum eine Rolle. Auch schwere Unfälle sind bislang nicht bekannt geworden. Das hat eine Befragung der Nachrichtenagentur dpa in den Bundesländer ergeben. Andernorts sieht die Unfallsituation anders aus: In Berlin wurden bislang mindestens sieben E-Tretroller-Unfälle und mindestens acht Schwerverletzte mit Knochenbrüchen und Kopfverletzungen registriert. Frankfurt und Hamburg meldeten eine einstellige Zahl an Unfällen, München zählte bislang mindestens sechs. Unter anderem erwischte die Polizei einen E-Scooter-Fahrer auf der Autobahn.