Auf einer Sonderkonferenz hatte am Donnerstag die Agrarminister der Länder und des Bundes die Verteilung der ELER-Mittel in den Jahren 2021 und 2022 beschlossen. Demnach kann Sachsen im kommenden Jahr mit 97 Millionen Euro und im Jahr darauf mit 158 Millionen aus dem europäischen Haushalt rechnen. Damit werden Vorhaben in Landwirtschaft, Umwelt und in den ländlichen Räumen unterstützt. Dazu gehören zum Beispiel Agrarumweltmaßnahmen, ökologischer Landbau, Investitionen in landwirtschaftliche Betriebe und Vorhaben im Rahmen des Programms LEADER, teilte das sächsische Landwirtschaftsministerium mit.