Neo Rauch ist 1960 in Leipzig geboren. Bis heute arbeitet der international bekannte Künstler in der Messestadt. Er gilt als Vertreter der Neuen Leipziger Schule. Rauch hat unter anderem drei Fenster für die Elisabethkapelle des Naumburger Doms entworfen. Im letzten Jahr gestaltete er gemeinsam mit seiner Frau Rosa Loy das Bühnenbild bei den Bayreuther Festspielen. "Dafür wurde das Künstlerpaar von Kritikern wie auch vom Publikum gefeiert", so die Begründung des Europäischen Kulturforums. In Aschersleben – der Stadt, in der er aufgewachsen ist – hat 2012 die Grafikstiftung Neo Rauch eröffnet. Dort sind Werke des Künstlers ausgestellt. Im vergangenen Jahr wurde Neo Rauch mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.