Ansturm in Sachsen auf Mandate fürs Europarlament

Der Bundeswahlausschuss hat 41 Parteien und politische Vereinigungen für die Europawahl 2019 zugelassen. Davon werden in Sachsen 40 auf den Stimmzetteln stehen, wie Landeswahlleiterin Carolin Schreck am Dienstag in Kamenz mitteilte. Lediglich die CSU ist hierzulande nicht vertreten. Insgesamt können sich die Wähler zwischen 16 Wahlvorschlägen mehr entscheiden als vor fünf Jahren. Allerdings dürfen sie nur ein Kreuz setzen, denn anders als bei Bundes- und Landtagswahlen werden keine Direktkandidaten, sondern nur eine Partei oder eine Listenvereinigung gewählt.

Von den 751 Abgeordnetenplätzen im Europäischen Parlament entfallen auf 96 auf Deutschland. Die Europawahl findet in Sachsen zusammen mit den Kommunalwahlen am 26. Mai statt. An diesem Tag werden zudem in 13 Städten und Gemeinden neue Bürgermeister gewählt, darunter in der kürzlich fusionierten Stadt Aue-Bad Schlema.