Neben der Vereinigung können sich Gemeinden auch unter dem Dach von sogenannten Kirchspielen (keine Obergrenze) oder Schwesterkirchverhältnissen (bis zu sechs Gemeinden) verbinden sowie in Kirchgemeindebünden (bis zu acht Gemeinden). Bei sogenannten Schwesterkirchen behalten die Mitglieder eigene Kirchenvorstände, sind gleichberechtigt und rechtlich selbstständig. Sie müssen aber ihre Arbeit und Projekte in einem gemeinsamen Gremium, dem sogenannten Verbundausschuss, abstimmen. Der Kirchgemeindebund bildet wie auch Kirchspiele unter anderem einen gemeinsamen Haushalt und ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts.

Proteste gegen die Strukturreform gab es auch auf dieser Synode. Bildrechte: MDR/Wolfram Nagel

Spätestens von 2021 an sollen verbindliche, neue Zusammenschlüsse entstehen. Landesbischof Carsten Rentzing erklärte, mit dem neuen Gesetz werde ein Prozess angestoßen, der einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Die "große Zustimmung" der Synode sei ein wichtiges "Signal in die die Öffentlichkeit hinein". Eine erste Vorlage des Landeskirchenamtes mit einem strafferen Zeitplan für Strukturveränderungen und weniger möglichen Modellen war im Frühjahr 2017 von der Synode nach heftigen Protesten aus den Gemeinden abgelehnt worden.