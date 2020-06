Der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat angesichts der Corona-Pandemie mehr Kompetenzen für den Bund gefordert. Das gelte vor allem in Katastrophenfällen und in Bereichen der inneren Sicherheit, sagte der sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete in einem Interview mit MDR SACHSEN. Bei länderübergreifenden Katastrophen wie Hochwasser, großen Waldbränden, einem überregionalen Stromausfall oder einem Cyber-Angriff habe man keinen nationalen Katastrophenplan. "Wenn es um Dinge mit bundesweiter Bedeutung geht, kann die letzte Entscheidung nicht bei den Ländern liegen", sagte de Maizière.