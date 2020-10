Sachsens Regierung will die Kommunen beim Thema Rechtsextremismus besser unterstützen und richtet dafür einen Expertenpool ein. Wie Innenminister Roland Wöller am Dienstag nach der Kabinettssitzung sagte, sollen Experten die kommunalen Behörden in allen rechtlichen Fragen, etwa in Bezug auf Versammlungen, beraten. Gerade bei kleineren Versammlungsbehörden gebe es mitunter rechtliche Unsicherheiten. Die ersten Informationsveranstaltungen hätten bereits stattgefunden.