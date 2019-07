Um ihren Weiterbetrieb zu sichern, sollen 120 Krankenhäuser in den ländlichen Regionen finanziell unterstützt werden. Das sieht eine Absprache zwischen der Krankenhausgesellschaft und dem Verband der gesetzlichen Krankenkassen vor. In Sachsen wurden demnach Kliniken in Hoyerswerda, Weißwasser, Torgau, Riesa und Olbernhau dafür ausgewählt. Sie sollen mit jeweils 400.000 Euro unterstützt werden.