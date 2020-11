In Sachsen hat der Rechtsextremismus im Jahr 2019 enormen Zulauf bekommen: 3.400 Rechtsextremisten wurden festgestellt. Das sagte Innenminister Roland Wöller (CDU) bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes in Dresden. "Der Rechtsextremismus im Freistaat Sachsen bleibt schon allein wegen der Entwicklung seines Personenpotenzials im Jahr 2019 die größte Bedrohung und der Bereich, den unsere Verfassungsschützer am stärksten im Fokus haben", so Wöller.

AfD: Der sächsische AfD-Generalsekretär Jan Zwerg stellte die Einschätzungen des Innenministers zur Gefahr durch Rechtsextremisten in Sachsen als "fragwürdig" in Abrede. Er warf der Regierung "Verharmlosung linker Gewalt" vor. "Der Linksextremismus ist gewalttätig wie nie und steht nach Einschätzung des Verfassungsschutzes an der Schwelle zum Terrorismus", so Zwerg. "Militante Anarchisten" würden zunehmend Personenschäden in Kauf nehmen. "Der Fokus gehört auf Gewalttäter gerichtet. Gesinnungsschnüffelei lehnen wir ab", meinte Zwerg. Zum islamistischen Potenzial in Sachsen sagte Zwerg mit Blick auf den tödlichen Messerangriff in Dresden und aktuellen Terrorismus in Europa: "Die Gefahr durch radikale Muslime ist nicht wie behauptet abstrakt, sondern sehr real."