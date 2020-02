Das Ifo Dresden bezweifelt, dass das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz den Arbeitskräftemangel in Sachsen beheben kann. Der Vize-Chef des Instituts für Wirtschaftsforschung, Joachim Ragnitz, sagte dem MDR, EU-Bürgern stehe der deutsche Arbeitsmarkt schon länger offen. Trotzdem seien kaum welche gekommen. Er erwarte nicht, dass es jetzt mehr würden, weil ausländische Berufsabschlüsse besser anerkannt werden könnten.

Ragnitz sagte, um Zuwanderer zu bekommen, müsse man auch aktiv um sie werben. Deutschland fehle es an einer Willkommenskultur. Das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz tritt am Sonntag in Kraft.