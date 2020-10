Die Bundespolizei ist mit einer Großfahndung gegen mögliche Straftäter in öffentlichen Verkehrsmitteln vorgegangen. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kontrollierten Beamte am Dienstag knapp 700 Personen in Zügen und auf Bahnhöfen. Bei den Kontrollen stellten die Beamten nach Angaben der Behörde 20 Personen fest, nach denen gefahndet wurde. Zwei offene Haftbefehle konnten vollstreckt werden. Außerdem nahmen sie 16 Straftaten auf.