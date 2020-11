Wegen Bauarbeiten der Deutschen Bahn kommt es in der Woche ab dem 23. November zu Fahrplanabweichungen im Streckennetz der Mitteldeutschen Regiobahn. Wie das Unternehmen mitteilte, ist die Linie RB 110 zwischen Leipzig und Döbeln betroffen. Dort kommt es bei ausgewählten Abfahrten in den Abend- und Nachtstunden zum Einsatz von Schienenersatzverkehr. Das gilt zwischen Beucha und Naundorf sowie zwischen Naundorf und Großsteinberg. Aufgrund des Ersatzverkehrs müssen die Abfahrts- und Ankunftszeiten des RB 110 früher und später gelegt werden, sagte das Unternehmen. Eine Mitnahme von Fahrrädern ist in den Bussen eingeschränkt möglich.