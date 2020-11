Allein in Deutschland werden pro Jahr zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen, das entspricht etwa 75 Kilogramm pro Kopf. Dies zu vermeiden, wäre schon ein großer Beitrag. Übriggebliebene Zutaten lassen sich mit einfachen Rezepten zu Mahlzeiten verarbeiten, hartes Brot zu Semmelbrösel, Obst zu Marmelade oder Saft.

Unter Hygieneauflagen können überschüssige Lebensmittel an die derzeit 44 sächsischen Tafeln gegeben werden. Über die App "To good to go" bieten Gastronomen und Geschäfte zum Beispiel in Dresden, Leipzig und Meißen kurz vor Ladenschluss Speisen zu einem günstigen Preis. Initiativen wie "Zur Tonne" aus Radebeul organisieren Kochevents gegen Lebensmittelverschwendung und für soziales Miteinander.