Beide Gremien verlangen von Wöller, dass er für eine transparente und offene Informationspolitik sorgen solle. Die Affäre um den Weiterverkauf sichergestellter Fahrräder unter Polizei- und Justizbeamten in Leipzig ist intern offenbar seit Juli 2019 bekannt. Öffentlich wurde sie am 11. Juni durch einen Bericht des Onlineportals "Tag24". Bis zu einem Dutzend Beamte sollen rund 1.000 hochwertige Fahrräder aus der Asservatenkammer weiterverkauft haben. Die Recherche zum Thema sei für Journalisten in Sachsen "äußerst schwierig", weil sowohl die betroffene Polizeidirektion Leipzig als auch das Innenministerium bei Anfragen "regelrecht abgetaucht" seien, kritisierten die Journalistenvertreter.