Wegen des Corona-Lockdowns wurden in Sachsen in den ersten sechs Monaten des Jahres 6.540 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt oder getötet - fast ein Fünftel weniger als im ersten Halbjahr 2019. Die Zahl der Todesopfer ging um 15 auf 69 zurück . Das teilte das Statistische Bundesamt mit.

Auch in den Jahren 2018 und 2019 waren die Unfälle mit Verkehrstoten insgesamt leicht zurückgegangen. Nur im Bereich Fahrradfahreropfer stiegen die Zahlen teils alarmierend an. Erst am Montag war eine Radfahrerin in Dresden bei einem Unfall mit einem Sattelschlepper schwer verletzt worden. Am vergangenen Sonnabend wurde eine Postbotin auf dem Fahrrad in Plauen umgefahren und lebensbedrohlich verletzt.