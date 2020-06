Quelle: Statistisches Landesamt/Straßenverkehrsunfälle im Freistaat Sachsen 2019

Welche Schwerpunkte bei Fahrradunfällen gibt es?

Etwa 70 Prozent der von Kraftfahrzeugen verursachten Fahrradunfälle ereignen sich an Kreuzungen beim Abbiegen, an Einmündungen und an Grundstücksausfahrten. Das Problem ist, dass der Radverkehrsanteil steigt, aber die Infrastruktur nicht mithält. Radfahrer sind heute immer schneller unterwegs. Nehmen wir das Beispiel Radschnellwege. Die Radrouten in die Innenstädte ziehen zusätzliche Radfahrer an. Das ist wie bei Autobahnen. Baut man die, wächst auch der Verkehr. Die Radfahrer aus dem Umland treffen in den Innenstädten jedoch auf veraltete Infrakstruktur. Wer Radwege plant, muss immer auch das Tempoproblem und die Unfallzahlen im Auge behalten.

Wie muss Abhilfe aussehen?

Siegfried Brockmann leitet die Unfallforschung der Versicherer im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Er sieht Stadtplaner, Verkehrsteilnehmer, Polizei und Autohersteller in der Pflicht für mehr Fahrradsicherheit. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wir müssen viel, viel mehr an der Infrastruktur für Fahrradfahrer arbeiten. Getrennte Ampelschaltungen an Kreuzungen hört sich zum Beispiel nicht wahnsinnig kompliziert an. Dafür braucht es aber Platz und Ampeltechnik. Die Verteilungskämpfe um Verkehrsflächen müssen ausgefochten werden. Das ist nötig.



Wer mehr Platz und Sicherheitsabstand für Fahrradfahrer will, muss bei Parkplätzen und Stellflächen sparen. Das geht auch zu Lasten von Gewerbetreibenden, die auf den Lieferverkehr angewiesen sind. Wo sollen Transporter dann halten? Solche Konflikte müssen ausdiskutiert werden. Ich bin auch ein Freund von Fahrradstaffeln.

Was genau meinen Sie damit?

Die Fahrradstaffel der Polizei. Sie wirkt in alle Richtungen: gegen Falschparker, aber auch gegen falsches Verhalten der Radfahrer. Das dürfen wir in der Diskussion auch nicht vergessen, dass es genügend Radfahrer gibt, die ihr Schicksal selbst verursachen und sich nicht nicht an die StVO halten. Die StVo gilt auch für Radfahrer, vor allem bei der Grundvoraussetzung, so zu fahren, dass man bei erkannter Gefahr rechtzeitig zum Stehen kommen kann.

Was sagen Sie zu Tipps wie dem holländischen Griff beim Öffnen der Autotür beim Aussteigen?

Andreas Becht vom ACE demonstriert den holländischen Griff, den Autofahrer beim Aussteigen anwenden sollten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Mit dem holländischen Griff machen Autofahrer nichts falsch, der sensibilisiert fürs Thema. Wenn ich mit der rechten Hand die Fahrertür öffne, drehe ich den Kopf um 90 Grad. Der Kopf müsste sich allerdings um 160 Grad wenden, wenn man den Radfahrer wirklich rechtzeitig sehen will und er noch die Chance für einen Anhalteweg haben soll.



Besser wäre, Autohersteller würden Sensoren an Pkws auch dafür nutzen, um vor nahenden Radfahrern zu warnen oder gleich die Tür zu blockieren. Das mögen Hersteller aber nicht, weil manche Autofahrer Platzangst bekommen könnten. Ein Warnton wäre ja auch schon etwas.

Und der neue Mindestabstand laut StVO beim Überholen von Radfahrern - wird der sich positiv auf die Unfallzahlen auswirken?

Ich würde stark befahrene Landstraßen ohne Radweg an der Seite nicht befahren. Wie man dort teilweise abgedrängt wird, das ist die Hölle! In der Stadt ist es nicht besser, aber man kann es sich ja nicht aussuchen. Mehr Abstand beim Überholen wäre also gut, aber im Grunde pure Theorie. Auf schmaleren Landstraßen und in Anwohnerstraßen mit parkenden Autos links und rechts müssten Autofahrer hinter dem Radfahrer bleiben. Dazu fehlt denen aber meist die Geduld und Polizei ist nicht in Sicht

Abschließend noch eine Frage zu E-Bike-Unfällen: Welche Rolle spielt diese Fahrradart in der Unfallbilanz?