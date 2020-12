Am Dienstag haben sich in Sachsen zwei Unfälle ereignet, bei denen junge Radfahrer von Autos angefahren wurden. So ist am Nachmittag ein radfahrendes Kind bei der Kollision mit einem Kleintransporter in Radebeul bei Dresden schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das 12-jährige Kind wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.