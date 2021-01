In einer Protestaktion vor dem Pirnaer Rathaus haben am Freitag über 30 Fahrschullehrer aus Pirna, Heidenau und der Region auf ihre schwierige Lage während der Corona-Pandemie aufmerksam gemacht. Sie übergaben einen offenen Brief an Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke und Landrat Michael Geisler. Darin bitten sie dringend um Hilfe. Bildrechte: Daniel Förster

Sachsens Fahrschulen leiden unter der Corona-Krise. Nach dem ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr haben sie seit dem 14. Dezember erneut geschlossen. Die Folgen des erneuten Lockdowns beschreibt der Vorsitzende des Landesverbandes der Sächsischen Fahrlehrer, Andreas Grünewald, deutlich: "Die Lage der 750 sächsischen Fahrschulen ist dramatisch." Fast alle anfallenden Kosten müssten weiter aufgebracht werden, ohne dass irgendwelche finanziellen Einnahmen generiert würden.

"Leider gibt es überhaupt keine finanziellen Hilfsprogramme, die wir in Anspruch nehmen können. Die entsprechenden Verlautbarungen des Bundeswirtschaftsministeriums verweisen seit Wochen auf eine in Aussicht gestellte Beantragung der sogenannten Überbrückungshilfe III. Natürlich würden wir uns entsprechende finanzielle Hilfspakete wie in der ersten Corona-Pandemiezeit wünschen", betont Grünewald. Wie viele Fahrschulen in Sachsen aufgrund der Corona-Pandemie mit Zahlungsunfähigkeit kämpften, könne er erst im Laufe des Februars sagen, so der Verbandschef.

Keine Ausnahmegenehmigung vom Sozialministerium

Trotz Lockdowns haben sich die Fahrlehrer bemüht, doch noch arbeiten zu dürfen. So stellten sie in Sachsens Sozialministerium einen Ausnahmeantrag bezüglicher einer systemrelevanten Ausbildung und Prüfung. "Jedoch sind wohl im Hause SMS die Zuständigkeiten unklar und wir bekommen keine Antwort", sagt Grünewald, der in letzter Zeit bemerkt, wie Fahrlehrer in andere Bundesländer ausweichen. "Die größten Probleme haben wir mit der unterschiedlichen Handhabung eines Tätigkeitsverbotes in den verschiedenen Bundesländern. Dadurch sind leider schon die ersten Fahrlehrer gezwungen, zum Beispiel in Brandenburg arbeiten zu müssen, weil die Fahrschulen trotz identischer Inzidenzzahlen dort weiter tätig sein dürfen."

Ministerpräsident meldet sich telefonisch

In dieser schwierigen Situation freute sich Andres Grünewald umso mehr, als sich vor ein paar Tagen Ministerpräsident Michael Kretschmer telefonisch bei ihm meldete. Das Gespräch nutzte der Verbandschef nach eigenen Angaben, um Kretschmer darzulegen, dass es durch den Betrieb von Fahrschulen früher, aber auch gegenwärtig zu keinerlei Infektionsgeschehen gekommen sei.

Neustart spätestens am 14. Februar

"Entsprechende Ergebnisse von Kontrollen durch die Gesundheitsämter mit immer positivem Bescheid liegen uns vor. Das liegt daran, dass wir aufgrund einer Vertragsbindung in jedem Fall ganz genau wissen, wer zu welchem Zeitpunkt an der Fahrschulausbildung teilnimmt, um gegebenenfalls mögliche Infektionsketten ganz präzise nachvollziehen zu können", sagt Grünewald. Er gehe deshalb nach derzeitiger Lage davon aus, dass die Fahrschulen unter strenger Einhaltung des Hygienekonzeptes spätestens am 14. Februar wieder tätig werden könnten, vielleicht auch schon eine Woche früher, so Grünewald.

Fahrlehrer lehnen Online-Unterricht ab

Obwohl die Fahrlehrer sich danach sehnen, wieder tätig werden zu können, wird der Neustart nicht ganz einfach. Aufgrund des zeitlichen Abstandes könnte ihrer Meinung nach für manch einen Fahrschüler eine erneute Teilnahme am Theorieunterricht nötig sein, bevor es ins Auto geht. Zwar sei über eine Notverordnung des sächsischen Wirtschaftsministeriums auch Online-Unterricht möglich gewesen. Diesen sieht der Verband jedoch kritisch.

"Die wenigen Fahrlehrer die dieses Online Angebot anwenden, berichten über größere Schwierigkeiten wie zum Beispiel eine ungenügende Netzverfügbarkeit bei den Fahrschülern, eine nicht gesicherte Authentifizierung durch die Teilnehmenden und andere technische Probleme", sagt Grünewald und fügt an: "Generell ist aber zu sagen dass wir Fahrlehrer, wie wohl auch alle Lehrkräfte in vielen Bereichen, aus pädagogischer Sicht diese Art von Unterricht strikt zurückweisen. Eine so lebenswichtige Ausbildung wie der Erwerb einer Fahrerlaubnis kann doch niemals 'digital verramscht' werden, sondern bedarf einer pädagogisch ausgefeilten Programmsystematik mit physischer Anwesenheit, die nur in Präsenzform möglich ist."

