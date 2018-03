Ewige Wartezeiten, keine Termine oder schlichtweg keine Arztpraxen mehr: Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, Klaus Heckemann, mahnt, den Ärztemangel ernst zu nehmen. In der MDR-Sendung "Fakt ist!" in Dresden sagte er, das Problem sei nicht mehr wegzureden. Allein in Sachsen fehlten derzeit 253 Hausärzte. In vielen Regionen drohe eine Unterversorgung. "Es gibt Kliniken vor allem in Ostsachsen, die ohne Ärzte aus dem Ausland überhaupt nicht mehr funktionieren würden. Es ist einfach an der Zeit, dies einmal zu realisieren."

Selbst in den größeren Städten gibt es im hausärztlichen Bereich an keiner Stelle eine Überversorgung. Klaus Heckemann Arzt und Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsens

Klaus Heckemann Bildrechte: Kassenärztliche Vereinigung Sachsen Eine Ursache sieht Klaus Heckemann in den Regularien des Medizinstudiums. Der Zugang zu den ohnehin raren Studienplätzen sei durch strenge Zugangsvoraussetzungen reglementiert. Der hohe Numerus Clausus verhindere ein Medizinstudium für alle, die kein Abitur mit bestem Notendurchschnitt um die 1,0 ablieferten. Zudem sei der Anteil von Teilzeitkräften in der Medizin immer weiter gestiegen.

Defizite im Medizin-Studium

Ingrid Dänschel Bildrechte: axentis.de/Lopata Auf Defizite in der Ausbildung machte Hausärztin Ingrid Dänschel aufmerksam. "Im Studium muss das Fach Allgemeinmedizin gestärkt werden", sagte sie. Während in Dresden noch nicht einmal zehn Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeinmedizin beschäftigt seien, arbeiteten an der Uni Heidelberg mehr als 70 Mitarbeiter für die Ausbildung der Hausärzte. Nicht allen jungen Medizinern gefalle es zudem automatisch in den Krankenhäusern. "Ich sehe sehr viele kluge junge Menschen heranwachsen", sagte die Ärztin, die in Dresden eine akademische Lehrpraxis betreibt. "Viele kommen jedoch aus der Klinik und sagen, 'eigentlich wollte ich doch Arzt werden und keine Maschinen bedienen'."

Junge Ärzte wollen in die Stadt

Wenke Wichmann Bildrechte: Wenke Wichmann Das kann die junge Ärztin Wenke Wichmann nicht verstehen. Ihr gefällt die Arbeit im Krankenhaus. "Ich möchte meine Ausbildung auf breite Beine stellen und mag es, in einer Stadt zu leben, abends auch einmal in eine Kneipe zu gehen - und dabei nicht meinen Patienten begegnen zu müssen", sagte Wichmann. "Meine Generation zieht es eher in Städte, wenn dort Stellen angeboten werden." Die Kritik einer stiefmütterlichen Ausbildung für Allgemeinärzte wies sie in Teilen zurück. "Von vier Monaten Pflichtpraktikum müssen zwei in einer Niederlassung gemacht werden."



Weltweiter Trend Urbanisierung

Joachim Kugler Bildrechte: MDR/Katrin Tominski Den Grund für die Abwanderung junger Ärzte in die Städte sieht Gesundheitswissenschaftler Joachim Kugler jedoch nicht nur in persönlichen Vorlieben, sondern auch in einer weltweiten Entwicklung. "Wir haben einen Megatrend auf der Welt hin zur Urbanität", sagte Kugler. "Die Diskussion könnten wir in allen Ländern der Welt führen." Die Tendenz, dass sich junge Menschen lieber in Städten niederlassen, sei in allen akademischen Bereichen international verbreitet.

Dem Trend zur Urbanisierung kann laut Kugler nicht nur mit einer Maßnahme begegnet werden. Der Gesundheitswissenschaftler verwies auf eine private medizinische Fakultät in Neuruppin. Dort bezahlen Krankenhäuser Studienplätze und verpflichten die Studierenden im Gegenzug, fünf Jahre in regionalen Kliniken zu arbeiten. Die Nachfrage ist groß. "Das ist ein innovativer Modellversuch", sagte Kugler.

Die Medizinstudenten werden in Neuruppin nicht nur nach Numerus Clausus ausgewählt, sondern auch nach praktischer Erfahrung und persönlicher Eignung. Joachim Kugler Gesundheitswissenschaftler

Sozialministerin will mehr tun

Bildrechte: MEDIEN360G/Mitteldeutscher Rundfunk Sozialministerin Barbara Klepsch bestätigt die Defizite bei der Ausbildung der Hausärzte. "Ja, das Fach Allgemeinmedizin muss gestärkt werden. Trotzdem sind die Maßnahmen, die bislang ergriffen worden, nicht falsch", sagte Klepsch. Bislang hätten sich im Rahmen der Förderprogramme rund 250 junge Mediziner für eine Tätigkeit im ländlichen Raum entschieden." Die Förderung sei eine Maßnahme. "Wir müssen jedoch mehr tun", erklärte die Sozialministerin.

Lange Weg in Kauf nehmen

Für Hausärztin Dänschel liegt eine von vielen Lösungen auf der Hand. "Wir müssen uns trauen, neue Weg zu gehen", sagte die Medizinerin. "Viele junge Ärzte sind durchaus bereit, im Erzgebirge zu arbeiten und längere Wege in Kauf zu nehmen. Jedoch nur, wenn dieser zur Arbeitszeit gehört."