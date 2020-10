Aber wie sieht die Situation in anderen Bundesländern aus? Und wie können Weihnachtsmärkte während einer Pandemie überhaupt stattfinden? Darum geht es bei "Fakt ist!" aus Erfurt - am 19. Oktober, 22:10 Uhr im MDR und schon ab 20:15 Uhr in der MDR Mediathek.