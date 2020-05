Meteorologe Plöger: Regen erreicht Osten grundsätzlich schwerer

Das sogenannte Standwetter ist also das Problem, der Dürre-Übeltäter sozusagen. Weil sich das Starkwindband in der oberen Troposphäre durch den Klimawandel und das Abschmelzen des Nordpols verändert, kommen die Hochs und Tiefs nicht weiter und bleiben einfach in einer Region stecken. Die Folge: Dürre oder Hochwassergefahr. Das erklärte der ARD-Meteorologe Sven Plöger zu Beginn der Sendung. "Früher haben wir nach der Sonne gesucht, jetzt sucht man immer nach dem Regen." Allein in den letzten zwei Jahren habe es sechzehn zu trockene Monate gegeben. "Die Klimaforschung sagt uns, dass es zu einer Zunahme der Trockenphasen kommt, unterbrochen von Starkregenereignissen", sagte Plöger. Zudem komme der meiste Regen vom Atlantik und erreiche den Osten grundsätzlich schwerer.

Sven Plöger, ARD-Meteorologe Bildrechte: Julia Schönfeld

Klimaforscher Marx: Die Böden sind ausgetrocknet

Doch welche Konsequenten hat die anhaltende Trockenheit? "Wir brauchen wochenlang überdurchschnittlichen Regen, um die Situation für die Böden wieder zu verbessern", erklärte Andreas Marx, Klimaforscher am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Die Dürre habe die Böden seit 2018 immer mehr ausgetrocknet, bis zu 1,80 Metern Tiefe fehle es an Wasser. Eine Besserung sei nicht in Sicht. Hinzu komme ein weiteres Problem. "In trockenen Böden kann sich kein neues Grundwasser bilden", sagte Marx. Seit fünf Jahren gebe es deswegen in Sachsen die Tendenz zu einem sinkenden Grundwasserspiegel – eine besonders große Gefahr für ältere Bäume, die ihr Wasser aus den tieferen Bodenschichten ziehen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Günther: Bewässerung ist keine Lösung

Wie lässt sich mit der Trockenheit umgehen? Umweltminister Günther stellte klar: "Bewässern wird nicht die Antwort auf unser Dürreproblem sein." Die Bewässerung sei zwar ein Instrument, doch die Wasserressourcen seien endlich. "Es wird nicht möglich sein, komplett die Landwirtschaft zu bewässern." Ähnlich argumentierte auch Klimaforscher Marx. "Es ist nicht praktikabel ein Waldgebiet zu bewässern." Das funktioniere teilweise in Parks, doch auch dort nicht komplett. Zudem sei es nicht erstrebenswert durch die mit starkem Gießen verbundene Wasserentnahme den Grundwasserspiegel weiter zu senken, das sei dem Wald nicht zuträglich.

Wolfram Günther, Umwelt- und Landwirtschaftsminister Sachsen Bildrechte: Julia Schönfeld

Neubert: Bei uns ist der Grundwasserspiegel um zwei Meter gesunken

Das Problem "niedriger Grundwasserspiegel" kennt auch die Landwirtin Elke Neubert aus Nordsachsen. "Bei uns in der Region ist das Grundwasser um zwei Meter abgesunken. Auch wenn es oben regnet, kommt es manchmal unten nicht an", sagte die Landwirtin. Das Wasser fließe durch die Oberflächengewässer einfach wieder ab, weil der viel zu trockene Boden so viel Feuchtigkeit auf einmal nicht mehr aufnehmen könne. "Wir haben gravierende Fehler gemacht", sagte Neubert. Jede unnütze Flächenversiegelung müsse künftig vermieden werden. Das sieht auch Umweltminister Günther als eine Strategie. "Wir müssen den Wasserrückhalt in der Fläche verbessern, jeder Tropfen Regen ist wertvoll." Dabei sollte aber beachtet werden, "dass ein zu ausgetrockneter Boden das Wasser bei Starkregen nicht halten kann".

Landwirtin Elke Neubert Bildrechte: Julia Schönfeld

Tröpfchen-Bewässerung durch Zufall in Israel weiter entwickelt

Lässt sich vielleicht von den Kleingärtnern und Züchtern etwas lernen? "Viele Gärtner sammeln jeden Tropfen Wasser wie ein wertvolles Gut", sagte die Gärtnerin und ehemalige Obstzüchterin Magda-Viola Hanke. Zudem sei es hilfreich, Böden mit Mulch oder Rasenschnitt zu bedecken, damit die Sonne die Erde nicht so schnell austrocknen und auslaugen kann. Für eine zielgenaue Wassergabe eigne sich die Tröpfchen-Bewässerung, sie gebe das Wasser genau an den Wurzeln der Pflanze ab. "Durch eine zufällige Entdeckung in Israel ist die Tröpfchen-Bewässerung weiter entwickelt worden", erklärte Hanke. "Ein Baum an einem leckenden Wasserrohr wuchs besser und schneller."

Magda-Viola Hanke, Gärtnerin und ehemalige Obstzüchterin Bildrechte: Julia Schönfeld

Rasen oft braun und vertrocknet wie in Südspanien

Doch reicht das aus? "Der Rasen ist der große Verlierer des Klimawandels", erklärte Hanke. Nicht selten sehen Rasenflächen auch in Deutschland braun und vertrocknet aus, wie bislang in Südspanien. "Man sollte sich überlegen, ob es nicht Verschwendung ist, mit dem wenigen Wasser, das wir haben, den Rasen zu bewässern."

Hitzeresistente Früchte und Pflanzen anbauen?

Eine Lösung, um sich der Trockenheit anzupassen, könne nur der Anbau hitzeresistenter Pflanzen sein. Hier waren sich alle Gäste einig. Für den Garten lohne sich wirklich über den Anbau südlicher Arten nachzudenken, erklärte Hanke. Schon jetzt würden Feigen, Kiwi und Kapstachelbeeren, auch als Physalis bekannt, prächtig gedeihen. Landwirtin Neubert setzt auf den Anbau von Buchweizen. Allerdings sei die Vermarktung der alternativen trockenresistenten Sorten noch immer sehr schwierig. "Hier muss die Landwirtschaft unterstützt werden", forderte die Landwirtin. Landwirtschaftsminister Günther erklärte: "Das System insgesamt muss sich verändern."

Derzeit werde ein Referat für regionale Wertschöpfungsketten im Ministerium ausgebaut. Damit soll neuen Sorten mehr Beachtung geschenkt und sie dadurch aktiv mit in den Markt aufgenommen werden.

Neue Plfanzenarten als Chance

Meteorologe Plöger appelliert auch an die Vegetation in der Stadt zu denken. Wichtig sei auch die Frage, wie sich das Stadtgrün umstellen lasse, sagte er.

Klimaforscher Marx beruhigte am Ende der Sendung vor apokalyptischen Befürchtungen. "Die Landwirtschaft in Mitteldeutschland wird es auch zukünftig in diesem Jahrhundert weiter geben", erklärte er. Zunehmen würden jedoch die Ertragsschwankungen. Besonders kleinere Betriebe sollten sich darauf einstellen und nicht nur auf eine Sorte oder wenige Produkte setzen. "Mehr Vielfalt im Anbau ist ein wichtiger Baustein für den Umgang mit der Trockenheit", sagte Minister Günther und sieht im Umbau der Arten auch eine Chance. "Eine Umstellung muss nicht unbedingt immer schlechter sein. Wenn wir zu mehr Kulturen und zu mehr Vielfalt kommen, kann das ein Gewinn sein."