Sachsens früherer Ministerpräsident Kurt Biedenkopf Bildrechte: dpa Der Freistaat Sachsen hatte nach seiner Wiedergründung 1990 den Buß- und Bettag nach westlichem Vorbild als Feiertag übernommen. Als über die Abschaffung zugunsten der Pflegeversicherung debattiert wurde, wandte sich die allein regierende sächsische CDU dagegen. Der damalige Ministerpräsident Kurt Biedenkopf sagte zur Begründung: "Wenn wir einen Feiertag streichen, streichen wir den nicht zulasten der Arbeitnehmer, sondern zulasten der gesamten Bevölkerung. Das heißt, die Kinder müssen in die Schule gehen, die Freiberufler müssen arbeiten, die Händler müssen ihre Geschäfte offenhalten, obwohl die alle mit der Pflegeversicherung gar nichts zu tun haben." Letztlich setzte Sachsen einen Sonderweg durch, der jedoch hauptsächlich für die Arbeitnehmer finanzielle Folgen in Form eines höheren Beitrags zur Pflegeversicherung hat.

Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung beträgt seit Anfang 2019 3,05 Prozent. Rentner und freiwillig Krankenversicherte (zum Beispiel Selbstständige) zahlen diesen Beitrag komplett, zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern ist er aufgeteilt. In allen Bundesländern mit Ausnahme Sachsens zahlen beide jeweils die Hälfte, also 1,525 Prozent. In Sachsen steuern die Arbeitgeber dagegen nur 1,025 Prozent bei, die Arbeitnehmer jedoch - wegen des Buß- und Bettags als Feiertag - 2,025 Prozent. Zudem wird bundesweit bei allen kinderlosen Erwachsenen ab dem 24. Lebensjahr ein Zuschlag von 0,25 Prozent erhoben.

Auf den ersten Blick könnte diese Frage mit ja beantwortet werden - schließlich ist für sie der Buß- und Bettag arbeitsfrei. Auf der anderen Seite liegt Sachsen bei der Anzahl der gesetzlichen Feiertage im Vergleich der Bundesländer im unteren Mittelfeld. Bundesweit einheitlich geregelt sind neun Feiertage. Weitere können die Bundesländer in Eigenregie festlegen. So gibt es in Sachsen und vier weiteren Bundesländern elf Feiertage. Sieben Bundesländer, vor allem im Norden, haben nur zehn, drei Bundesländer dagegen zwölf. Und die Bayern können sich sogar über 13 Feiertage freuen. Und überall bis auf Sachsen wird der Pflegebeitrag paritätisch von Arbeitnehmern und -gebern gezahlt.



Allerdings sind die "Zusatzfeiertage" in den anderen Bundesländern allesamt an ein Datum gebunden, können also auch auf einen ohnehin arbeitsfreien Sonntag fallen. Die Sachsen haben mit dem Buß- und Bettag dagegen immer einen arbeitsfreien Mittwoch im Jahr. Dennoch sprechen Gewerkschaften und Parteien im Freistaat von einer Ungerechtigkeit und wollen die sächsische Sonderregelung in der Pflegeversicherung abschaffen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mit dem Buß- und Bettag endet die Ökumenische Friedensdekade, eine 1979 in den Niederlanden entstandene Initiative. Zudem begehen Sachsens Kirchen in diesem Jahr das Jubiläum "30 Jahre Ökumenische Versammlung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung in der DDR". Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche bietet deshalb am Buß- und Bettag neben (ökumenischen) Gottesdiensten auch Konzerte, Workshops und zahlreiche weitere Veranstaltungen an, unter anderem in Chemnitz, Leipzig, Freiberg und Aue.