Juicer sammeln Elektroroller ein und laden diese anschließend bei sich zu Hause auf. Die Roller müssen bis zum nächsten Morgen an bestimmten Punkten in der Stadt wieder abgestellt werden. Einige Roller dürfen nicht geladen werden. Stattdessen müssen die Juicer die Roller in ein zentrales Lager im Dresdner Süden bringen. Nach Angaben des Unternehmens gibt es derzeit zwischen 30 und 40 aktive Juicer in Dresden.