Sachsen Liberale spüren nach der umstrittenen Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten allerdings Folgen. Ein Parteisprecher sagte, bis Freitagmorgen seien sechs Austritte im Landesverband eingegangen. Es habe aber auch einige wenige Eintritte gegeben. Generell geht die FDP davon aus, dass die Ereignisse in Thüringen keine großen Auswirkungen auf den Bestand von derzeit 2.150 Mitgliedern in Sachsen haben werden.

Die FDP-Zentrale in Dresden Bildrechte: Tino Plunert

Unbekannte haben unterdessen in Leipzig ein Büro der FDP mit Beschimpfungen beschmiert. Am Donnerstagmorgen waren nach Angaben der Polizei Schriftzüge wie "FCK FDP" und "Nazifreunde" entdeckt worden. In Dresden hatten Unbekannte mit blauer Farbe gefüllte Christbaumkugeln an die Geschäftsstelle des FDP-Landesverbandes geworfen.