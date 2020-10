Das "Blaue Wunder" in Dresden. Bildrechte: MDR/Diana Köhler Im Sächsischen Landtag selbst sind wegen der Corona-Schutzbestimmungen in diesem Jahr deutlich weniger Teilnehmer bei der Feuerstunde als üblich und auch der traditionelle Tag der offenen Tür fällt diesmal aus. Auf der berühmten Dresdner Brücke "Blaues Wunder" wird es ein Demokratie-Fest geben und die Dresdner Philharmonie führt zwei Festkonzerte auf. In Dippoldiswalde sollen die Einwohner auf dem Marktplatz selbst Musik machen. Sie sind aufgerufen, sich am Abend an der bundesweiten Aktion "Deutschland singt" zu beteiligen.

Den Grenzstein und die innerdeutsche Grenze gibt es nicht mehr, aber einen Grenzturm als Mahnmal an der A72. Bildrechte: IMAGO Nicht stattfinden wird im Vogtland die geplante Einweihung des Grenzdenkmals an der Autobahn 72. Der ehemalige Grenzturm Heinersgrün steht zwar, aber die Sanierung und Gestaltung des Umfeldes geht langsamer als gedacht voran, wie Landrat Rolf Keil MDR SACHSEN sagte. Trotzdem werden sich die Ministerpräsidenten von Sachsen und Bayern, Michael Kretschmer und Markus Söder an dem Turm treffen, gemeinsam frühstücken und mit Kommunalpolitikern sowie engagierten Bürgerinnen und Bürgern aus der Region sprechen. In Plauen wird es am Tag der Deutschen Einheit eine Stadtführung auf den Spuren der Demonstration vom 7. Oktober 1989 und einen Gottesdienst geben sowie am Abend in Bad Elster ein Festkonzert.

Einheitsdenkmal vor dem "Luxor" in Chemnitz. Bildrechte: dpa In Chemnitz beginnen die Einheitsfeierlichkeiten mit einem ökumenischen Gottesdienst. Am Nachmittag findet im Veranstaltungszentrum "Luxor" ein Zeitzeugengespräch statt. Pfarrer Christoph Margirius und der ehemalige Schauspieldirektor Hartwig Albiro waren bedeutende Akteure der friedlichen Revolution in Chemnitz und werden berichten. Im "Luxor" und in der Volkshochschule erinnern zudem zwei Ausstellungen an die Zeiten des Umbruchs. 30 Chemnitzer feiern den Tag der Deutschen Einheit nicht daheim, sondern in der Partnerstadt Düsseldorf und tauschen sich dort mit 30 Einwohnern über ihre unterschiedlichen Lebenserfahrungen aus.

In der Oberlausitz veranstaltet der Landkreis Bautzen zum 30. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung eine Feierstunde am Nachmittag im Landratsamt. In Görlitz wird zur gleichen Zeit ein Straßenabschnitt neben der Frauenkirche feierlich in "Platz der Friedlichen Revolution" umbenannt. In Zittau war ursprünglich eine größere Veranstaltung auf dem Markplatz geplant - wegen der Corona-Pandemie wurde daraus ein kleines Treffen im Rathaus. Dabei will Oberbürgermeister Thomas Zenker mit Bürgern ins Gespräch kommen und auf das Einheitsjubiläum anstoßen. Zudem soll das Zittauer Rathaus am Abend Kulisse für eine Lichtinstallation werden.