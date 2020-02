Bildrechte: dpa

In Sachsen beginnen am Freitag die Winterferien. Knapp 485.000 Schülerinnen und Schüler erhalten ihre Halbjahreszeugnisse. Für mehr als 34.000 Kinder gibt es zudem die Bildungsempfehlung für eine weiterführende Schule. Bis zum 28. Februar haben Eltern dann Zeit, um ihr Kind an einem Gymnasium oder an einer Oberschule anzumelden. Im vergangenen Schuljahr folgten laut Kultusministerium rund 80 Prozent der Bildungsempfehlung.

Die Zahlen der vergangenen Jahre zeigen, dass die Eltern sehr verantwortungsvoll entscheiden. Der vor der Schulgesetzänderung befürchtete Ansturm auf die Gymnasien blieb nicht nur aus, im vergangenen Schuljahr entschieden sich schon 16 Prozent der Schüler trotz Gymnasialempfehlung für den Besuch einer Oberschule. Petra Strutz Bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag

Für Trost und Beratung zum Zeugnis stehen am 7. Februar mehrere Ansprechpartner des Landesamtes für Schule und Bildung zur Verfügung. Die fünf Standorte in Sachsen sind am Freitag von 11 bis 16 Uhr unter den folgenden Telefonnummern zu erreichen:

Standort Zwickau: (0375) 4444333

Standort Leipzig: (0341) 4945860

Standort Dresden: (0351) 8439303

Standort Chemnitz: (0371) 5366105

Standort Bautzen: (03591) 621138

Bildrechte: Colourbox