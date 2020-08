Die Nachfrage nach Fertighäusern in Sachsen ist im ersten Halbjahr 2020 gestiegen. Wie der Bundesverband Deutscher Fertigbau mitteilte, wurden von Januar bis Juni im Freistaat 390 Baugenehmigungen für Fertigbauhäuser erteilt. Das ist ein Plus von 19,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Fertigbau-Quote lag damit bei 28,5 Prozent. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 2020 in Sachsen 1.875 Baugenehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäuser erteilt.

In Sachsen-Anhalt geht der Trend in die andere Richtung. Hier verringerte sich der Anteil von Fertighäusern im ersten Halbjahr um 4,1 Prozent. Deutschlandweit habe sich die Zahl der amtlichen Baugenehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäuser in Fertigbauweise aber im Vergleich zum Vorjahr um elf Prozent auf 11.344 erhöht, so der Verband. Anders als Massivhäuser werden Fertighäuser meist in speziellen Hallen vorgefertigt und dann auf den Grundstücken wie ein Bausatz zusammengesetzt.