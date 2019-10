Mit einer Feierstunde hat der Sächsische Landtag den Tag der Deutschen Einheit gewürdigt. Die Festrede hielt der frühere Tagesthemen-Moderator Ulrich Wickert. "Die Ostdeutschen haben friedlich eine Diktatur niedergerungen. Solch ein Ereignis fehlte bisher in der deutschen Geschichte", sagte der 76-Jährige. Wickert beschäftigte sich in seiner mehr als 30-minütigen Rede vor allem mit den Begriffen nationale Identität und Nation. Ein jeder Bürger müsse sich haftbar fühlen für den Zustand der Gesellschaft und insbesondere dann handeln, wenn sich undemokratische Entwicklungen andeuteten.

Landtagspräsident Matthias Rößler rief zu Beginn des Festaktes die Bürger zum Zusammenhalt auf. "Wenn aus Unterschied Polarisierung, aus Streit Zerrissenheit wird, und der Konflikt den Kompromiss dominiert, dann ist das der falsche Weg." Am 3. Oktober 1990 sei ein von der Geschichte zerrissenes Volk wiedervereinigt worden. "Lassen Sie uns die Stabilität und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft nie wieder aufs Spiel setzen." Die Demokratie sei nie fertig, betonte Rößler. Die Gesellschaft müsse klar diskutieren, wie es weitergehen soll: mit Europa, beim Klimaschutz oder in den Fragen der Migration: "Die Stärke einer freien Gesellschaft liegt in ihren vielen unterschiedlichen Sichtweisen sowie in der Fähigkeit, diese - wenn auch oft mühsam – in Kompromisse zu binden."