Die Polizei hat einen 27 Jahre alten Mann in Leipzig geschnappt, der sich bei drei verschiedenen ausländischen Geheimdiensten als Spion beworben hatte. Nach seiner Festnahme am Mittwoch sei ein Haftbefehl erlassen worden, teilte die Bundesanwaltschaft am Freitag in Karlsruhe mit. Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs setzte den Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug.