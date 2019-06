Die Staatsanwaltschaft Dresden und das Bundeskriminalamt haben in der Nacht zum 20. Juni einen Mann festgenommen, der in Verbindung mit dem Terroranschlag von Paris 2015 stehen soll. Der 39-jährige Bosnier geriet im Rahmen von Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz in das Visier der Ermittler.