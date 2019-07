Die Feuerwehr Crimmitschau ist am Freitagabend mit einem Großaufgebot zu einem Wohnhausbrand ausgerückt. Wie der Rettungszweckverband Südwestsachsen mitteilte, wurde zuvor ein Feuer in einem Wohnblock gemeldet. "Aufgrund des zunächst befürchteten Lagebildes und der zu erwartenden Anzahl von Betroffenen" seien Rettungsdienste aus Crimmitschau, Werdau und Glauchau angefordert worden. Zudem wurde die DRK-Wasserwacht der Koberbachtalsperre alarmiert. Insgesamt sei der Einsatz relativ glimpflich verlaufen, so der Verband. Allerdings seien einige Wohnungen derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden woanders untergebracht, darunter eine Familie mit zwei kleinen Kindern. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden.



Nach Angaben der Polizei hatten sich im Treppenhaus Textilien entzündet. Die Kriminalpolizei ermittelt. Bildrechte: Rettungszweckverband Südwestsachsen

Gebrannt hat es auch auf einer ehemaligen Abraumhalde in Zwickau. Dort war nach Angaben der Polizei am Freitagnachmittag eine Fläche von 5.000 Quadratmetern in Brand geraten. Wegen der großen Rauchentwicklung musste die Wildenfelser Straße rund drei Stunden voll gesperrt werden. Nachdem das Feuer gegen 18 Uhr zunächst gelöscht war, flammten in der Nacht zum Sonnabend weitere Glutnester auf. Zur Brandursache wird ermittelt. Bildrechte: Ralph Köhler

In Taucha bei Leipzig musste die Feuerwehr am Freitag erneut zu einem Feldbrand ausrücken, nachdem es dort erst am Donnerstag gebrannt hatte. Reporterangaben zufolge verbrannte am Freitag eine Fläche von rund 40.000 Quadratmetern. Auf dem Getreidefeld fanden zuvor Mäharbeiten statt. Die Löscharbeiten gestalteten sich extrem schwierig. Das Feuer breitete sich schnell aus und wechselte immer wieder die Richtung. Die Feuerwehrleute mussten ständig Wasser nachordern und versuchten, mit Feuerpatschen den Brand zu löschen. Mehrere Bauern unterstützten die Rettungskräfte. Verletzt wurde niemand. Bildrechte: Tobias Junghannß

Zu einem Böschungsbrand neben einer Kleingartenanlage kam es in der Nacht zum Sonnabend am Temritzer Weg in Bautzen. Gartenbesitzer bemerkten Brandgeruch und alarmierten die Feuerwehr. Direkt neben der kleinen Anlage stand eine Böschung lichterloh in Flammen. Mehr als 20 Kameraden der Feuerwehr rückten aus und konnten durch schnelles Eingreifen verhindern, dass sich die Flammen auf ein angrenzendes Stoppelfeld ausbreiten konnten. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera wurde der Brandort anschließend untersucht und Glutnester abgelöscht. Was das Feuer verursachte, ist derzeit noch unklar. Bildrechte: Lausitznews

Zu einem weiteren Einsatz der Feuerwehren im Landkreis Bautzen kam es Freitagnacht gegen 23:45 Uhr nahe der S111 kurz vor dem Ortseingang Wurschen. Hier war aus bislang unklarer Ursache ein Brand auf einem Stoppelfeld ausgebrochen. Autofahrer bemerkten den Brand und informierten die Leitstelle. Umgehend begaben sich mehr als 20 Kameraden der umliegenden Feuerwehren an die Einsatzstelle. Mit landwirtschaftlichem Gerät und einem schnellen Löschangriff konnten die Flammen eingedämmt werden. Die zurechtgelegten Strohballen wurden zusammengeschoben und in mühevoller Kleinarbeit abgelöscht. Im Zuge der Löscharbeiten musste die Staatsstraße 111 für knapp eine Stunde voll gesperrt werden. Bildrechte: Lausitznews

Feueralarm gab es auch in der Sächsischen Schweiz. Ein Traktor brannte am Sonnabendmorgen auf der Müglitztalstraße. Der Fahrer des etwa 15 Jahre alten Gefährts war aus Richtung Weesenstein kommend nach Mühlbach unterwegs, als es plötzlich aus dem Motorbereich qualmte und der Traktor Feuer fing. Rund 50 Feuerwehrleute rückten an und löschten den Brand. Zudem kühlten sie einen Tank, der mit 900 Litern Diesel gefüllt war und auf dem Anhänger stand. Außerdem verhinderten sie, das ausgetretenes Öl vom Traktor in die Kanalisation floss. Die Polizei schließt einen technischen Defekt nicht aus. Bildrechte: Marko Förster