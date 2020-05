Sachsen unterstützt den Landesfeuerwehrverband (LFV) in diesem Jahr mit 750.000 Euro. Den größten Teil der Fördersumme, 600.000 Euro, gibt der Verband an die Jugendfeuerwehren weiter. Weitere 50.000 Euro sind für die Förderung von Kinderfeuerwehren gedacht. Bei der Übergabe des Fördermittelbescheids lobte Innenminister Roland Wöller das Engagement des Verbandes für den Nachwuchs. "Insbesondere die Förderung der Jugendfeuerwehren stellt einen zentralen Punkt eines zukunftsorientierten Brandschutzes dar."

Die etwa 45.000 sächsischen Feuerwehrleute sind Tag und Nacht in Bereitschaft. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der LFV hat mehr als 64.500 Mitglieder. Er bündelt die Kompetenzen der Freiwilligen Feuerwehren, der Berufs- und Werkfeuerwehren und der Kreisbrandmeister Auch die mehr als 14.800 Mädchen und Jungen der Landesjugendfeuerwehr sind im LFV organisiert. Nach Angaben des Innenministeriums sind die Mitgliederzahlen der Jugendfeuerwehren in Sachsen seit 2009 kontinuierlich gestiegen.

In dieser Woche hat der Freistaat die Ausbildung bei den Werkfeuerwehren neu geregelt. Die VSU Vereinigte Sicherheitsunternehmen GmbH und die Securitas Fire Control + Service GmbH und Co. KG können nun die Grundausbildung von Brandmeistern bei den Firmen mit Werksfeuerwehr durchführen. Dazu können die Sicherheitsfirmen zwei Mal im Jahr Kurse für bis zu 24 Teilnehmer anbieten.



