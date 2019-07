Sachsens Berufsfeuerwehrleute bekommen mehr Geld. In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause hat der Landtag am Mittwochabend beschlossen, dass die Feuerwehrzulage rückwirkend zum 1. Januar auf 75 beziehungsweise 150 Euro steigt. Wieviel ein Feuerwehrmann am Ende bekommt, richtet sich nach der jeweiligen Eingruppierung und den Dienstjahren.