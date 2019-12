Lärm - Belastung für die Ohren

HNO-Arzt Dr. Christian Mozet warnt vor den Folgen eines Knalltraumas. Bildrechte: MDR/Katharina Pritzkow Doch auch für den Menschen ist das Böllern eine Belastung, erklärt Hals-Nasen-Ohrenarzt Dr. Christian Mozet: "Wenn ein Böller in der Nähe des menschlichen Ohres explodiert, kann das einerseits zu Verbrennungen führen, aber das Ohr ist auch lauten Geräuschen gegenüber sehr empfindlich. Es entsteht ein lauter Knall, der produziert Schallwellen und die treffen dann auf das Trommelfell und werden auf das Innenohr übertragen." Ist es besonders laut, kann der Druck, der auf das Ohr einwirkt, dort auch massive Schäden verursachen. Von einem Knalltrauma spricht der Arzt dann, wenn die feinen Haarzellen im Innenohr geschädigt werden - das führe unweigerlich zu Hörschäden, die auch bleibend sein können.

Besonders gefährlich sind da - so wie es typisch ist für Silvesterknaller - ganz kurze, aber sehr intensive Schallpegel. Ein Böller kann bis zu 180 Dezibel laut sein. Zum Vergleich: Bei 80 bis 90 Dezibel setzen sogenannte Schutzreflexe ein, die das Ohr schützen sollen. Ab 120 Dezibel tun uns die Ohren weh. Wird es noch lauter und das Ohr ist nicht geschützt, können akute Hörminderungen auftreten: Ein Gefühl wie Watte in den Ohren zum Beispiel oder ein Tinnitus. Das passiert jedes Jahr nach Silvesterfeiern rund 8.000 Deutschen. Wer Pech hat, muss dauerhaft damit leben.

TIPP: Deshalb der Rat des Arztes: Am besten gar nicht erst in die Nähe von Böllern gehen. Außerdem ist ein Ohrenschutz sinnvoll. Wenigstens Ohrstöpsel sollten Kinder und Erwachsene bei der Knallerei tragen. Wer trotzdem Anzeichen eines Knalltraumes hat, sollte sich mindestens zwei Tage schonen und von Lärm fernhalten. Hat sich das Ohr dann nicht von alleine erholt, sollte sich das der Arzt ansehen.

Verletzungen mit bleibenden Folgen

Nicht nur das empfindliche Ohr kann in Mitleidenschaft gezogen werden. Rund um den Jahreswechsel müssen in der Notaufnahme immer wieder Menschen mit zum Teil schweren Verletzungen versorgt werden. "Eigentlich reichen die normalen Not- und Unfälle schon", sagt Prof. Gries, Ärztlicher Leiter der Zentralen Notaufnahme am Universitätsklinikum Leipzig (UKL). "Aber zu Silvester kommen immer wieder auch Stürze von Balkonen, Verkehrsunfälle, Verbrennungen und Explosionsverletzungen durch Feuerwerkskörper dazu – mit zum Teil tragischen Folgen. Es sind zum Glück nicht Hunderte Verletzte, die zu behandeln sind, aber rund 30 Menschen werden jedes Jahr durch ihre Fahrlässigkeit im Umgang mit Feuerwerkskörpern verletzt."

Mit dem Krankenwagen in die Notaufnahme: Feuerwerkskörper können zu extremen Verletzungen führen. Bildrechte: dpa Vor allem sogenannte Polen-Böller, also nicht zugelassene Sprengkörper, können zu massiven Verletzungen führen, erklärt Gries und erinnert sich an einen Fall vor zwei Jahren: "Ein Junge versuchte, einen angezündeten, illegal aus dem nahen Ausland eingeführten Böller auszutreten. Der explodierte aber unter seinem Schuh mit solcher Wucht, dass durch die Schuhsohle hindurch der Fuß schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das Fersenbein war zerborsten. Mit allen chirurgischen Fachdisziplinen am UKL haben wir den Fuß wieder rekonstruiert, aber für den Jungen bedeutete das, ein halbes Jahr Krankenhausaufenthalt und ein Jahr nicht laufen können."

TIPP: Es sollten nur zugelassene Raketen und Böller für das Feuerwerk verwendet werden. Man erkennt sie am CE-Kennzeichen. Sie besitzen weniger Sprengkraft als die illegalen Varianten aus dem Ausland. Aber auch Böller und Raketen, die Sie regulär kaufen können, sind gefährlich. Auf keinen Fall gehören sie in die Hände von Kindern.



Falls Sie beim Aufräumen am Neujahrstag Blindgänger finden, können Sie die Sprengsätze unschädlich machen, in dem Sie sie in einen Eimer voller Wasser stecken und dann in der Restmülltonne entsorgen.

Müllberge auf den Straßen

Wie viele Tonnen Feuerwerksmüll jedes Jahr zusammenkommen, lässt sich nur schwer schätzen. Auf Nachfrage erklärt die Leipziger Stadtreinigung: "Am 1. Januar 2019 haben wir in der Innenstadt rund 57 Kubikmeter Müll abgeholt. Zum Vergleich: Das waren acht Kubikmeter mehr als am Neujahrstag 2018 und sogar 13 Kubikmeter mehr als 2017." Das sind jedoch nur geschätzte Werte.