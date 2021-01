Das Finanzausgleichsgesetz in Sachsen soll neu geregelt werden. (Symbolbild)

Bildrechte: imago images / Ralph Peters

Im Herbst vergangenen Jahres hatten sich die Beteiligten nach schwierigen Verhandlungen auf einen Vorschlag geeinigt, wie der kommunale Finanzausgleich künftig gestaltet werden soll. Das entsprechende Gesetz, das regelt wie 6,8 Milliarden Euro pro Jahr vom Land an die Kommunen und Kreise verteilt wird, wird derzeit im Landtag debattiert. Im Mai soll das Gesetz verabschiedet werden.

Das wird kein einfaches Unterfangen. Denn nach wie vor hadern viele Bürgermeister und Landräte mit den Reformplänen. Beispielsweise Bürgermeister Lothar Ungerer aus Meerane. Für seine Stadt fürchtet er rund zehn Prozent weniger Schlüsselzuweisungen. "Unsere Sorge ist, dass die kommunale Familie in Sachsen aufgespalten wird, dass am Ende die kleineren und mittleren Städte die Zeche zahlen müssen. Laut den gegenwärtigen Planungen werden 57 Städten strukturell Gelder weggenommen, das geht von Zittau über Meerane bis nach Zwickau", sagte Ungerer am Dienstag.