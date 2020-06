Eine selbst desinfizierende Besuchsbox, Hygieneschutzwände auf Theken und Schreibtischen oder eine Desinfektionsmittelsäule aus gebürstetem Edelstahl: Mit neuen Produktideen versucht Sachsens Mittelstand die Krise zu bewältigen. Dabei beweist nicht nur die Textilbranche Flexibilität. So hat ein Museumsausstatter aus dem erzgebirgischen Scharfenstein sein Know-how in Sachen Vitrinenbau genutzt und eine modulare Büroeinheit entwickelt.

Den "Protect Cube" - so der Produktname - kann man sich wie einen Raum im Raum vorstellen, erläutert Unternehmer Jan Wabst, der mit seinem Team sonst Ausstellungsmöbel für renommierte Museen baut. Die Besucherkabine könnte Wabst zufolge unter anderem in Senioren- und Pflegeheimen genutzt werden und das auch über Corona hinaus, zum Beispiel während der nächsten Grippewelle. Das Besondere: Der Schutzraum desinfiziert sich von ganz allein. Sogenanntes UV-C-Licht macht es möglich. Nach Verlassen des Raumes macht eine starke Dosis dieser ultravioletten Strahlung Keimen den Garaus.

"Das passiert im Unterschied zur händischen Desinfektion innerhalb von zwei Minuten. Zudem braucht es keine Desinfektionsmittel", sagte Wabst. Die Technologie sei nicht neu und werde unter anderem in Krankenhäusern oder bei der Wasseraufbereitung genutzt. Ein Luftreinhaltesystem und antibakterielle Oberflächen sorgten in Kombination mit einer intelligenten Systemsteuerung für zusätzliche Sicherheit.

Der Museumsbauer hat zudem eine digital aufgerüstete Version entwickelt. Dank elektronisch gesteuertem Zugang, Bildschirm, Videokonferenzsystem, Scanner und Drucker könnte so mancher Behördengang in Zukunft komplett kontaktlos erfolgen. "Der Cube könnte vor der Behörde, am Rathaus oder irgendwo im Stadtteil stehen. Per Videochat spreche ich mit meinem Sachbearbeiter, der an seinem Schreibtisch sitzt. Ich kann direkt kommunizieren, Dokumente scannen oder drucken und mich auch ausweisen, ohne dass ich die Behörde betreten muss."