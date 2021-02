Die Deutsche Wildtier Stiftung hat den Fischotter zum Tier des Jahres 2021 auserkoren. In freier Wildbahn trifft man sie nur selten an, denn die Tiere sind flink und scheu. Der Biologe Ronny Wolf erforscht die Tiere an der Uni Leipzig und an Leipzigs Gewässern. Wer dem Fischotter auf die Spur kommen möchte, der suche am besten an Brücken, erklärt Wolf: "Dort steigt der Fischotter quasi aus, läuft unter der Brücke an Land hindurch." Warum der Fischotter es scheut, unter Brücken hindurch zu schwimmen, wisse man nicht.