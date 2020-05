Die AOK verweigerte dem Kläger einen Bonus mit dem Argument, dass nur sogenannte Fitnessarmbänder für einen Bonusanspruch gelten würden. Diese Armbänder messen unter anderem den Kalorienverbrauch des Trägers und zählen seine gelaufenen Schritte.



Laut Sozialgericht müssen die Vorteile auch Inhabern eines Smartphones gewährt werden. Der Begriff "Fitnesstracker" beschreibe nicht die besondere Form der Erfassung von Gesundheitsdaten am Handgelenk, sondern nur die Erfassung dieser Daten an sich, so das Gericht. Entsprechende Sensoren könnten in Armbändern oder in Mobiltelefonen verbaut sein. Entscheidend sei der Sinn und Zweck des Bonusprogramms. Die AOK hat die Möglichkeit, gegen das Urteil in Berufung zu gehen.