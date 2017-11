Bei Bauarbeiten in Heidenau im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der unmittelbare Fundort wurde sofort am Montagnachmittag abgesperrt, wie die Polizei mitteilte. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes untersuchten am Abend den Fund an der Mühlenstraße, den ein Bagger freigelegt hatte.