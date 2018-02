Blumen gelten als schönste Sprache der Welt. Doch immer mehr Floristen müssen ihre Geschäfte schließen. Über 160 hauptberufliche Floristen haben in Sachsen seit 2009 ihre Blumenläden aufgegeben. Das belegen Zahlen des Statistischen Landesamtes, die MDR SACHSEN vorliegen. Demnach sank die Zahl der steuerpflichtigen Blumen-Einzelhändler von 966 im Jahr 2009 auf 840 Händler im Jahr 2015.

"Eine ganze Generation von Floristen geht jetzt in den Ruhestand und findet keine Nachfolger", sagte Annegret Petasch, Präsidentin des Landesverbandes Deutscher Floristen in Sachsen. "Das ist ganz speziell im Osten eine sehr markante Erscheinung." Viele Händler hätten nach der Wiedervereinigung ihr Geschäft eröffnet und verabschiedeten sich jetzt in den Ruhestand. Dabei werde es immer schwieriger, Nachfolger zu finden.