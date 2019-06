Immer weniger neue Flüchtlinge kommen nach Sachsen

Die Flüchtlingszahlen in Sachsen gehen zurück. Wie die Landesdirektion am Donnerstag mitteilte, wurden in den ersten vier Monaten dieses Jahres in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes 2.269 Neuzugänge registriert. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 3.052. Die meisten Asylbewerber des aktuellen Jahres stammen aus Georgien (267) und Syrien (223). Und auch die Krise in Venezuela hinterlässt ihre Spuren. Aus dem südamerikanischen Land stammen 200 Asylsuchende.